Рига, 9 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Больницы Латвии испытывают дефицит медсестер, а те, что работают, испытывают колоссальные физические и психологические нагрузки. Об этом сообщило в своем репортаже гостелевидение LTV.

Александр Куликов ИА REGNUM Медсестра реанимационного отделения

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Так, медсестер интенсивной терапии в стране всего 536 (из более чем 19 тысяч зарегистрированных и 9000 реально работающих). Сами эти медсестры сравнивают свои нагрузки с шахтерскими — физически и эмоционально тяжело, особенно в полном защитном облачении, постоянно в респираторе.

Каждой медсестре на дежурстве сейчас нужно обихаживать как минимум двух пациентов, сообщает репортаж. «Идеалом было бы — один пациент на сестру. Что, к сожалению, невозможно в наших условиях из-за нехватки ресурсов», — заявил завотделением интенсивной терапии Гирт Фрейс.

Однако постоянно выполнять эту работу способны только энтузиасты. В отделении интенсивной терапии средний возраст сестер — 46−48 лет. Именно из-за непрерывного напряжения, связанного с большим числом смертей от коронавируса, молодые медсестры сбегают после первых же дежурств.

«Это очень тяжелая работа. И если сестер столько, сколько есть, начинается выгорание, и обостряются хронические заболевания», — говорит заведующий отделением.

Медсестры опасаются обострения ситуации с коронавирусом. По их словам, они не выдержат еще одну такую же зиму, как прошлая.