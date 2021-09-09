Москва, 9 сентября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В ближайшие три-четыре года противостояние США и Китая будет не таким сильным, как это было во времена прежнего главы Белого дома США Дональда Трампа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Вилен Вардапетян. Так он прокомментировал информацию о том, что товарооборот Америки и КНР вырос больше чем на 36%.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Уровень противостояния между США и Китаем со сменой власти в США стал снижаться, и все меньше делается официальных заявлений относительно введения различных санкций и ограничений в отношении китайских компаний, — сказал Вардапетян. — Кроме того, Джозеф Байден, являясь сторонником торгово-финансовых корпораций США, меньше Дональда Трампа заботится о вопросе импортозамещения и развития промышленности США. Таким образом, можно сделать вывод, что в ближайшие три-четыре года противостояние США и Китая не будет столь сильным, как было при президентстве Трампа».

По мнению эксперта, в оставшийся период 2021 года и в 2022 году рост товарооборота между Китаем и США продолжится, хотя его темпы будут постепенно снижаться.

«Существенных изменений в структуре товарооборота Китая и США в ближайшие год-полтора наблюдаться не будет. Возможно, будет рост импорта высокотехнологического IT-оборудования из Китая в связи с бурным развитием этой отрасли», — уточнил Вардапетян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вардапетян рассказал, как дефицит контейнеров в Китае сказывается на российско-китайских экономических отношениях.