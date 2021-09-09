Рига, 9 сентября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Из 42 449 тестов на коронавирус COVID-19, сделанных в Латвии в среду, 8 сентября, положительными оказались 490, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Доля положительных тестов составила 1,2%, а уровень заболеваемости (число новых случаев на 100 000 человек за две недели) вырос до 222,2. Это повторение показателей мая 2021 года, когда казалось, что заболевание идет на спад.

В среду, 8 сентября, госпитализировали 26 пациентов. В стационарах в общей сложности находится 214 больных, 28 — в тяжелом состоянии. Сообщается о трех летальных исходах — все умершие входили в возрастную группу 80−89 лет. Общее число жертв болезни составляет 2 598 человек.

Всего с начала эпидемии зарегистрировали 145 892 позитивных «ковид"-теста. Максимальное суточное число зараженных было выявлено 31 декабря 2020 года — 1 861.

Согласно прогнозам Министерства здравоохранения Латвии, в конце сентября число занятых ковид-коек может достичь 500 штук.