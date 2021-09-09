Судак, Крым, 9 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» расскажет участникам форума в Крыму о программе «Наставничество» в рамках одноименного трека и используемых в ней эффективных инструментов личностного и профессионального развития через сотрудничество и кураторство опытных коллег.

АНО «Россия — страна возможностей» Наставничество

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Форум президентской платформы «Россия — страна возможностей» проходит с 8 по 12 сентября 2021 года в Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» на площадке арт-кластера «Таврида».

Программа «Наставничество» реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с клубом Лидеров «Эльбрус» с 2018 года. Она является одной из эффективных площадок для развития профессиональных и личностных навыков, объединения и дальнейшего сопровождения лауреатов конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». Выпускниками программы в 2021 году стали рекордные 208 человек — 104 наставнических пары, что является максимальным с момента открытия программы в 2018 году. Всего программу закончили 422 человека.

«Одной из миссий Мастерской управления «Сенеж» является продвижение идеи наставничества в широком понимании этого слова. Это не только развитие профессиональных и надпрофессиональных навыков. Это совместная работа над личной траекторией развития молодого человека, умение старшего коллеги вдохновить его на развитие, помочь ему обрести и раскрыть себя. Мы активно продвигаем идею наставничества и призываем регионы и бизнес использовать этот инструмент, запускать аналогичные программы. Они уже показали свою эффективность, а результаты подтверждают успехи наставляемых», — рассказала журналистам Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Посетители форума «Россия — страна возможностей» в рамках трека «Наставничество» Мастерской управления «Сенеж» станут свидетелями интерактивного театрального выступления от участников программы «Наставничество». Они покажут, как личные истории, ожидания, представления и мысли о наставничестве оживают на сцене с помощью театральной импровизации под живую музыку.

В рамках практической театральной мастерской «Поддержка и доверие в наставничестве» участники построят свой персональный план развития в одной из четырех сфер: карьера, финансы, личностное развитие, социальное признание. Им предстоит сформулировать цель в рамках выбранной сферы развития, а также шаги по ее достижению. Эксперты познакомят участников с эффективными методиками формулировки цели и шагов по ее достижению. В ходе игры участники смогут попробовать себя в роли наставника и наставляемого.

В день открытия форума в среду, 8 сентября, представители Мастерской управления «Сенеж» провели нетворкинг для всех участников форума «Россия — страна возможностей». Они продемонстрировали одну из важных функций Мастерской в экосистеме проектов платформы — стали площадкой для пересечения и объединения участников проектов, в рамках которой выстраивается эффективный диалог и сотрудничество.

Также сотрудники Мастерской управления «Сенеж» в рамках форума в четверг, 9 сентября, провели нетворкинг в игровом формате «СеНежность: пространство вдохновляющего общения». Нетворкинг-активность представляла собой множество упражнений, направленных на знакомство, узнавание себя и своих возможностей. Участники общались в постоянно меняющихся микрогруппах. В завершении нетворкинга каждый получил Time-сертификат, с помощью которого он сможет подарить свое время наиболее интересному для себя человеку, с которым удалось познакомиться.

В пятницу, 10 сентября, пройдет Skills-сессия «Конфигурация навыков для самореализации» в рамках спецпроекта «Наставничество». На сессии эксперты Мастерской управления «Сенеж» представят авторскую модель компетенций по четырем видам интеллекта. Участники смогут познакомиться с перечнем компетенций, необходимых для личностного и профессионального развития, а также сформировать свою персональную конфигурацию компетенций, позволяющих осуществить самореализацию в максимальной степени.