Москва, 9 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Одним из факторов, который повлиял на рост импорта в Россию товаров из дальнего зарубежья в январе-августе 2021 года, стало восстановление нормальных межгосударственных отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала данные о том, что этот вид импорта вырос почти на 30%.

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«Структура импорта по странам дальнего и ближнего зарубежья не всегда отражает реальную картину, — призвала не забывать эксперт. — Так, в период введения ограничений на ввоз продукции в РФ из отдельных стран дальнего зарубежья статистика нередко показывает рост поставок из стран ЕАЭС, хотя в действительности товары не были произведены на территории союза. Наиболее резонансными были необычные поставки, например морепродуктов из Белоруссии, после введения Россией эмбарго на импорт продовольствия из ряда западных стран».

По словам Прикладовой, в условиях нестабильной внешнеполитической обстановки подобные ситуации могут возникать чаще.

«И даже если впоследствии такие каналы перекрываются, возникает краткосрочный эффект сокращения импорта из стран дальнего зарубежья, — сказала Прикладова. — При восстановлении нормальных отношений между странами обычно наблюдается возврат показателей, что и является одним из фактором роста импорта товаров из стран дальнего зарубежья».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одной из причин, повлиявших на рост импорта, оказалось то, что платежеспособное население принялось активно реализовывать потребности, отложенные в период карантина.