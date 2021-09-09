Рига, , 15:47 — REGNUM Делегация Эстонии участвует в работе Балтийской ассамблее, главной темой которой является миграционный кризис на границе прибалтийских государств с Белоруссией. Об этом говорится в пресс-релизе канцелярии парламента Эстонии.

Мигранты Freedom House

Президиум Балтийской ассамблеи встретится с председателем Балтийского совета министров и министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом. Стороны обсудят сотрудничество между Балтийским советом министров и Балтийской ассамблей, а также выполнение данных правительству рекомендаций. По итогам встречи будет опубликовано заявление о Белоруссии.

На одном из заседаний также обсудят ситуацию в региональной экономике. Помимо этого, Литва как председатель Балтийской ассамблеи представит отчет о своей деятельности в президиуме и комиссиях, а председатель следующего года — Латвия — представит информацию о своих планах и приоритетах.

Балтийская ассамблея — это совещательный орган по сотрудничеству между парламентами трех прибалтийских стран. Эстонию на Балтийской Ассамблее представляет делегация национального парламента Рийгикогу из 12 депутатов.