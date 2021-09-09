Подгорица, 9 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Черногории 47,6 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 42,2 процента были ревакцинированы.

Вакцина

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На данный момент введено 410 238 доз вакцины против коронавируса, сообщает институт общественного здравоохранения.

Первую дозу вакцины получили 217 401 человек или 35,1 процента, а вторую — 192 837 человек или 31,1 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.