Варшава, 9 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Польше является результатом увеличения общественной активности. Об этом журналистам Polskie Radio заявил пресс-секретарь министерства здравоохранения Войцех Андрусевич.

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Глава пресс-службы польского минздрава пояснил, что коронавирус активизировался с окончанием летних каникул и отпусков, после которых поляки начали возвращаться к нормальному режиму работы и учебы.

«Не только школы повлияют на активизацию трансмиссии вируса. Помимо школьников, есть еще родители, которые их в школу приводят. Мы вернулись к нормальной жизни — не только в школах, на работе, но также в общественном транспорте. Во всех этих местах оживляются контакты и, соответственно, передача вируса», — сказал Войцех Андрусевич.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что тенденция увеличения числа новых заражений коронавирусом в Польше существенно усилилась.