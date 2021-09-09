Подгорица, 9 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Решение о введении онлайн-обучения в школах Черногории зависит от Института общественного здравоохранения, сообщили в министерстве образования телевидению Черногории (TVCG).

Mos.ru Дистанционное обучение

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При этом TVCG напоминает, что директор института Игорь Галич заявил, что ситуация в школах не вызывает опасений.

«Мы будем следить за всеми решениями, принимаемыми минздравом, а после этого заявим о мерах», — говорится в сообщении министерства образования.

По данным Института общественного здравоохранения, в Черногории за первые три дня учебного года заразились 204 ученика и 50 преподавателей.