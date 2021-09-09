Минск, 9 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В эфире белорусского государственного телеканала «ОНТ» 8 сентября появился Сергей Лущ, представленный как «председатель движения «Союз». Минюст Белоруссии никогда не регистрировал такого движения.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

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Деятельность от имени незарегистрированной организации в постсоветской республике по закону наказуема. Однако проблема ещё и в том, что «движения «Союз» не существует вовсе.

В эфире гостелеканала Лущ выступал в прайм-тайм на пропагандистском шоу в паре с Вячеславом Шараповым — бывшим аранжировщиком и худруком белорусского государственного ансамбля «Песняры». Ныне Шарапова представляют как «политического эксперта», трудоустроенного ведущим политических и экономических программ на радио «Sputnik Беларусь» (МИА «Россия сегодня»).

Ещё до потрясений осени 2020 года в эфире белорусских гостелеканалов не было случайных людей. Госагитпроп Белоруссии умалчивает о причинах продвижения именно сейчас фальшивого лидера несуществующего движения с заявлениями на тему суверенитета и независимости постсоветской республики в контексте союзной интеграции.

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