Будапешт, , 15:31 — REGNUM 9 сентября президент Польши Анджей Дуда отправился с двухдневным официальным визитом в Будапешт, где провел встречу с лидером Венгрии Яношем Адером. Об этом передает пресс-служба польского президента.

Флаги Венгрии и Польши

По итогам встречи с Яношем Адером президент Дуда сообщил, что Венгрия выразила готовность поделиться с Польшей своим опытом защиты границ от наплыва мигрантов.

Помимо миграционного кризиса, президенты Польши и Венгрии также обсудили экономическое сотрудничество, в том числе совместный проект международной магистрали Via Carpatia.