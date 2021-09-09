Москва, 9 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Нынешняя администрация Соединённых Штатов готова возобновить работу ближневосточного «квартета» международных посредников — ЕС, ООН, США и Россия. Об этом 9 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Израиля Яиром Лапидом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

МИД России Сергей Лавров

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«Мы заинтересованы в том, чтобы после долгого перерыва такая встреча состоялась. На данном этапе мы говорим о возможности министерского уровня», — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что специальные представители России в «квартете» общались несколько месяцев назад и «все вроде бы согласились с тем, что эту работу можно возобновить».

«Администрация Байдена к этому готова, в отличие от своих предшественников», — отметил российский министр.

При этом, по словам Лавров, дата проведения встречи будет зависеть от всех участников «квартета».

"Мы готовы это сделать в любой момент, потому что считаем полезным обменяться мнениями о том, как международное сообщество может помочь создать условия для достижения договоренности между Израилем и Палестиной, потому что только им можно договориться о разрешении всех сохраняющихся противоречий», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила о необходимости провести встречу ближневосточного «квартета» в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года. Она подчеркнула, что ближневосточный «квартет» является единственным международно признанным механизмом арабо-израильского урегулирования. Дипломат призвала в рамках мероприятия также провести консультации в расширенном формате с участием Израиля и Палестины.