В «Яндексе» рассказали подробности крупнейшей в истории компании DDoS-атаки
Москва, 9 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Специалисты «Яндекса» отразили крупнейшую за всю историю DDoS-атаку на компанию. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе «Яндекса».
В «Яндексе» добавили, что «это лишь одна из множества атак, направленных не только на российскую компанию, но и на многие другие в мире».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Яндексе» сообщили, что специалисты отразили самую крупную в истории российского интернета кибератаку.
По официальной информации от представителей «Яндекса» DDoS-атака была успешно отражена сетевой инфраструктурой и системой фильтрации нежелательных запросов. Уточняется, что инцидент не повлиял на работу сервисов, утечки данные пользователей не произошло.
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