Москва, 9 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В современном мире, чтобы не быть обманутым мошенниками, необходимо проверять любую значимую информацию. Особенно осторожным следует быть, если такая информация связана со списаниями денежных средств или необходимостью предоставить кому бы то ни было логины и пароли, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

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«Пользуясь доверчивостью и зачастую невнимательностью граждан, мошенники не устают придумывать новые способы хищения денежных средств. Но, противостоять им можно без особого труда. Приведу алгоритм действий на примере последних новостей о новых незаконных схемах.

Злоумышленники отправляют гражданам электронные письма о техническом сбое на портале Госуслуги, в результате которого необходимо повторно прикрепиться к поликлинике по месту жительства, уплатив госпошлину.

Так мошенники получаю ваши деньги и ваши данные для входа в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГИАС), которые сегодня приравниваются к простой электронной подписи.

Как поступить, получив подобное письмо?

1) Попробуйте записаться к врачу как вы обычно это делаете при помощи интернета (не переходя по ссылке в письме). Если вы больше не прикреплены к поликлинике, выбрать врача вам не удастся.

2) Позвоните в свою поликлинику и убедитесь в том, что действительно произошел технический сбой и требуется повторное прикрепление к поликлинике.

3) Найдите через поисковик «Яндекс» подтвержденный сайт портала Госуслуг (Яндекс отмечает официальные сайты белой галочкой в синем круге).

4) Сравните адрес официального сайта со ссылкой, указанной в письме.

5) Проверьте, действительно ли для оказания данной госуслуги требуется уплата госпошлины (это, например, могут подсказать в поликлинике). На сегодняшний день за прикрепление к поликлинике госпошлина не взимается.

Эти простые советы помогут избежать неприятных последствий от действий мошенников», — высказал своё мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленники придумали новый способ мошенничества, используя для этого портал «Госуслуги».

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