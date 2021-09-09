Москва, 9 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Россия никогда не допустит оправдания и обеления чудовищных планов преступников, развязавших Вторую мировую войну. Об этом 9 сентября на заседании российского организационного комитета «Победа», которое проходит в режиме видеосвязи, заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин ИА REGNUM Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади

«Мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков — и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства добавил, что страна помнит об уроках Второй мировой войны.

«И оправдания, и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим», — заявил президента РФ.

Путин напомнил, что звание «Город трудовой доблести» удостоены уже 32 населённых пункта в России.