Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Президиум правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрил выделение Санкт-Петербургу инфраструктурных кредитов из федерального бюджета на общую сумму 24 млрд рублей на реализацию трёх крупных инфраструктурных проектов, сообщили 9 сентября в Смольном.

Федеральные кредиты будут выделены на строительства Шкиперской и Витебской транспортных развязок, а также на обновление подвижного состава городского электротранспорта.

Первый проект — строительство развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) в районе Шкиперского протока. Оно повысит транспортную доступность зоны жилищного строительства на Васильевском острове, позволит перераспределить автопотоки и вывести транспорт из порта «Морской фасад», снизив нагрузка на действующую развязку ЗСД на Васильевском острове.

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Второй проект — подключение Западного скоростного диаметра к новой платной Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), строительство которой запланировано на ближайшие годы. Работы по возведению Витебской развязки, которая станет первым этапом будущей ШМСД, уже начаты.

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Третий проект, на которые также будет получен кредит, предусматривает обновление городского парка электротранспорта к 2028 году. Для этого потребуется 629 новых трамваев и 587 троллейбусов. В ближайшие два года должны быть приобретены 170 трамваев.

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По словам Марата Хуснуллина, предлагаемые регионами проекты для выделения инфраструктурных кредитов должны помочь строить жилье, создавать новые рабочие места. При этом проекты должны иметь и внебюджетное финансирование. По его оценке, все три заявки от Петербурга этим условиям соответствуют, поэтому получили одобрение федеральных министерств и ведомств.

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