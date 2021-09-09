Москва, 9 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Глава МЧС России Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг, он погиб, пытаясь спасти человека. Об этом президент России Владимир Путин заявил 9 сентября, открывая заседание организационного комитета «Победа».

Алексей Колчин ИА REGNUM Евгений Зиничев

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Путин отметил, что российское Министерство по чрезвычайным ситуациям было создано именно для того, чтобы помогать людям и спасать их.

«И Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека», — сказал глава Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 55-летний глава МЧС Евгений Зиничев получил смертельные травмы, когда попытался спасти режиссёра Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва. Трагедия произошла в Красноярском крае. Мельник также скончался.

В Кремле сообщили, что президент намерен лично проститься с погибшим министром. Также там назвали кощунственными некие альтернативные версии гибели Зиничева, появившиеся в медиапространстве.

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