Стокгольм, 9 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Две крупнейшие ассоциации учителей Швеции призвали власти начать в стране вакцинацию от COVID-19 подростков в возрасте 12−15 лет. Об этом 9 сентября написала газета Svenska Dagbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В обеих организациях (Lärarförbundet и Lärarnas Riksförbund) считают, что во время пандемии директора школ взяли на себя слишком мало ответственности за безопасное с эпидемиологической точки зрения нахождение учеников и учителей в общеобразовательных учреждениях. Поэтому определенные шаги должны быть сделаны именно со стороны властей.

В то же время учителя опасаются, что снятие антикоронавирусных ограничений, намеченное на конец сентября, приведет к осеннему всплеску заболеваемости COVID-19. По данным Lärarförbundet, школа является одним из немногих мест работы в Швеции, где большинство людей, по сути учащихся, не привиты от COVID-19.