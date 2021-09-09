Стокгольм, , 14:42 — REGNUM Правительство Швеции выступило с предложением принять новый закон о государственной компенсации за повреждения, вызванными побочными эффектами вакцин от COVID-19. Об этом 9 сентября написала газета Aftonbladet со ссылкой на пресс-релиз кабинета министров.

Вакцина

Цель инициативы заключается в том, чтобы те, кто пострадал от иммунизации от COVID-19, получили компенсацию, эквивалентную сумме, выплачиваемой после других телесных травм.

«Серьезные побочные эффекты вакцин от COVID-19 случаются нечасто, но как частное лицо вы должны быть уверены, что в случае нанесения ущерба вам будет выплачена финансовая компенсация. Этим законопроектом государство обязуется выплатить компенсацию за ущерб, причиненный одобренной вакциной от COVID-19, в случаях, когда сумма не покрывается со стороны Агентства лекарственных средств или если денег у агентства для выплаты недостаточно», — говорится в заявлении министра здравоохранения и социальных дел Швеции Лены Халленгрен.

Отмечается, что новый закон вступит в силу 1 декабря 2021 года и будет применяться задним числом.

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