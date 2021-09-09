Лавров оценил отношения России и Израиля
Москва, 9 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на то, что встреча с израильским коллегой Яиром Лапидом в Москве позволит сделать шаг вперед в развитии двусторонних отношений.
По его словам, прошедшие десятилетия доказали, что отношения между двумя странами «стали зрелыми, продвинутыми, доверительными, на пользу народов России и Израиля».
В свою очередь Лапид поблагодарил Лаврова за отличную встречу, которую они провели и на которой были обсуждены вопросы, по которым есть обеспокоенность.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что российская сторона будет и дальше оказывать содействие в урегулировании ближневосточного конфликта.
Также он подчеркнул, что РФ открыта для скорейшей организации встречи лидеров Израиля и Палестины в Москве, указав при этом на необходимость дождаться результатов внутриполитических процессов в Израиле.