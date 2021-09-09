Стокгольм, 9 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Экономика Швеции получит дополнительный импульс для своего «постковидного восстановления», когда 29 сентября в стране будут сняты последние существенные антикоронавирусные ограничения, главным из которых является ограничение на число участников массовых мероприятий. Об этом в интервью новостному агентству TT заявил главный экономист Swedbank Маттиас Перссон.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Швеции

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«Таким образом, люди решат куда-нибудь пойти поесть в ресторан или оказаться среди больших толп людей на каком-нибудь мероприятии», — предположил экономист.

Главный экономист банка Nordea Анника Винст в интервью ТТ заявила, что также верит в положительный эффект от снятия ковид-ограничений. По ее оценкам, в основном это повлияет на уровень занятости в сфере гостеприимства.

«Эти секторы восстановятся, но если вы посмотрите на их долю в ВВП Швеции, то она составляет около пары процентов, поэтому это не является определяющим фактором, идут ли дела у Швеции хорошо или плохо», — подчеркнула Винст.