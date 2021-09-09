Джакарта, , 14:32 — REGNUM Министры Индонезии и Австралии договорились об углублении отношений в сфере безопасности во время встречи в формате «2 + 2», сообщает Republika.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Cтраны изучают возможности для совместной военной подготовки в Австралии.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что стороны обсудили борьбу с терроризмом и защиту границ.

Кроме того, страны выразили поддержку мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Индонезия привержена улучшению отношений со странами Тихоокеанского региона, в том числе через Форум тихоокеанских островов.

Министр иностранных дел Австралии и министр обороны страны встретятся с коллегами из других регионов Индо-Тихоокеанского региона (Индия, Южная Корея и США).

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии встретится со своим коллегой из Австралии.

Подробнее в материале: Индонезия и Австралия обсудят сотрудничество в сфере обороны