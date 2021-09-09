Москва, 9 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. На следующей неделе партия проведет совещания с Правительством по проекту бюджета на 2022 год и период 2023—2024 года, где будут обсуждаться эти вопросы

Алексей Колчин, ИА REGNUM Ремонт школы в поселке Северка

Развитие инфраструктуры дает толчок развитию страны, обеспечивая людей больницами, школами, дорогами, общественными пространствами. Эти вопросы оказались наиболее популярными среди предложений, поступивших в народную программу «Единой России», заявил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак во время заседания правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

«По инициативе депутатов «Единой России» предложение о поддержке инфраструктурных проектов вошло в Послание Президента. Глава государства одобрил принципиально новый инструмент развития регионов — они смогут получать инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке до 3% годовых и сроком погашения 15 лет», — отметил Андрей Турчак.

Ряд регионов уже начали получать средства на инфраструктурные проекты. Среди них — Нижегородская, Мурманская, Московская области.

«Предусмотрены дополнительные инструменты развития регионов. В их числе, реструктуризация бюджетных и замещение коммерческих кредитов бюджетными. На Съезде партии Президент объявил о продлении программы инфраструктурных кредитов до 2026 года с увеличением финансирования по мере поступления заявок. Это обязательство мы зафиксировали в народной программе. И, безусловно, уже в новом составе Госдумы обеспечим его законодательную реализацию», — отметил Андрей Турчак.

Не менее важная программа — капремонт школ. Секретарь Генсовета партии напомнил, что «Единая Россия» уже подключила к ее подготовке родительское сообщество и за каждой школой закреплены ответственные депутаты.

«Еще один из наших приоритетов — это строительство 1300 новых школ до конца 2024 года, в которых будет учиться свыше миллиона школьников. Это поручение дано Президентом в ходе Послания. В рамках нашего партийного проекта «Новая школа» завершаем сбор заявок по регионам. «Единая Россия» обеспечит средства для регионов на строительство и капремонт школ в полном объеме», — отметил первый вице-спикер Совета Федерации.

Для полноценной реализации программы капремонта школ необходимо утвердить перечень критериев качества, уверена сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Он будет единым и обязательным для всех школ и включит и оборудование, и мебель, и программное обеспечение учебного заведения.

«Директор школы не всегда сможет оценить реальные потребности. Поэтому нужна разумная стандартизация. И на уровне планирования и приемки капремонта должна проходить сверка этих критериев. Школа в каждой территории будет понимать, что это необходимое требование для всех», — подчеркнула она.

Способствовать развитию творческого подхода к обновлению учебных заведений будет конкурс лучших реализованных проектов, считает Елена Шмелева. Их можно отбирать ежегодно и поощрять команды школ-победителей дополнительным финансированием на развитие образовательной среды.

«Конечно, можно просто закупить мебель, покрасить стены, а можно применить какие-то дизайнерские решения для того, чтобы среда была комфортной, чтобы там было можно заниматься и в рамках дополнительного образования, и после школы. Обновление материально-технической базы и эти параметры создания среды будут учитываться вместе», — заключила Елена Шмелева.

Проекты ремонта и строительства школ собраны в одну программу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания комиссии. Это один из ключевых вопросов, которыми Правительство и депутаты «Единой России» занимаются по поручению Президента.

«Где-то важнее — быстрее строить, где-то важнее — ремонтировать. Мы определили стандарты, по каким мы будем ремонтировать и строить. Определили объем денег, необходимых для этой работы», — сказал заместитель предсердателя Правительства.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что большую роль в законодательном обеспечении программ строительства и капремонта школ сыграли депутаты «Единой России».

«Мы надеемся, что и дальше будем контролировать все задуманные проекты с точки зрения хода их реализации», — резюмировал он.

Напомним, «Единая Россия» обратились к Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу. Госдума единогласно приняла закон в третьем чтении 9 июня. На Съезде «Единой России» 19 июня Президент объявил о продлении программы до 2026 года и увеличении ее финансирования.

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент также поручил на Съезде партии. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе. Ранее «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из 7200 школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом.