Цюрих, Швейцария, 9 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вновь сфотографировалась вместе с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Это произошло 8 сентября после соревнований Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария).

Цитата из видео Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих с российской спортсменкой Марией Ласицкене

Новую фотографию опубликовала австралийская спортсменка Элинор Паттерсон в своём Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе, показав результат 2,05 м. Магучих заняла второе место с 2,03 м.

Напомним, в августе на Украине разразился скандал из-за совместного фото Ласицкене и Магучих на Олимпийских играх в Токио. Украинскую спортсменку из-за этого даже вызвали в минобороны для проведения беседы.