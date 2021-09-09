Киев, 9 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Команда нынешнего президента Украины Владимира Зеленского обещала мир и помощь гражданам страны, но своих обещаний не сдержала. Об этом 9 сентября на митинге партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую сторонники партии проводят у здания Верховной рады, заявил сопредседатель политического объединения Юрий Бойко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Сегодняшняя власть не сделала ничего, чтобы выполнить Минские соглашения. И нынешний президент, и вся его команда не нашла политической воли для урегулирования конфликта на Донбассе, — подчеркнул политик. — Ни одно из обещаний, которые они давали людям они не выполнили».

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Он напомнил, что власти обещали бороться с бедностью, уменьшить коммунальные тарифы и построить на Украине демократию. Однако в стране «продолжается война, проводятся репрессии против оппозиции, уничтожается свобода слова», добавил Юрий Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что антироссийская идеология разрушает Украину, опускает страну до примитивного уровня племени, тогда как «вместе с Россией украинцы входили в мировую культуру».