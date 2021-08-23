Киев, , 17:19 — REGNUM Антироссийская идеология разрушает Украину, опускает страну до примитивного уровня племени, тогда как вместе с Россией украинцы входили в мировую культуру, заявил 23 августа глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине», опубликованной на официальном сайте партии.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению Медведчука, Украина опускается даже не на уровень Средних веков, а становится первобытным племенем.

«В Украине идет примитивизация системы государственного управления. Идеология «анти-России» разрушает украинское государство, опускает нас даже не до уровня Средневековья, а до уровня племени, у которого один язык, одна кухня, одни танцы и одни идолы. Племенем управлять легче: кто не соответствует его традициям и законам вождя, изгоняется, как это сегодня показывает президент Зеленский. При этом племя легко загнать в резервацию и отобрать у него земли и вообще будущее», — написал Медведчук.

Жителей Украины заставляют забыть историю реальных успехов, а вместо них внушают то, чего никогда в действительности не было.

«Украинцам внушают, что они были цивилизованными европейцами, просто забыли это, русские заставили их это забыть. На самом же деле в основном в союзе с Россией Украина входила в европейскую и мировую культуру. Украинцев заставляют вспомнить то, чего не было, а забыть реально славное прошлое, обесценить его. С точки зрения менеджмента — забыть историю прежнего успеха», — считает Медведчук.

В итоге своих рассуждений политик заявил, что «единственный путь к возрождению состоит в обратном завоевании прав и свобод граждан».

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