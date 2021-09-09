Москва, 9 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Бизнес испытывает сложности в перемещениях между Россией и Германией. Об этом 9 сентября заявил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам представителя Германии, вакцинированный западными препаратами бизнесмен из Евросоюза испытывает трудности с въездом в Россию. Также ограничено и перемещение российских предпринимателей, которые привиты отечественными вакцинами. Это осложняет ведение бизнеса.

«Это печально. Эти издержки ложаться на плечи бизнеса. Те деньги, которые мы теряем. Бизнесу не очень дают передвигаться», — сказал Шепп.