Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области, на фоне стабильной ситуации с коронавирусом, смягчили действующие ковидные ограничения. В том числе отменено требование об обязательной вакцинации 80% сотрудников ряда отраслей. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

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«Вместо этого всем работодателям рекомендовано принять необходимые меры для вакцинации», — пояснили в пресс-службе.

Согласно подписанному распоряжению губернатора региона Александра Дрозденко, Лодейнопольский район с 9 сентября перешел из «красной» в «желтую» зону, то есть ситуация с коронавирусом там улучшилась.

Также с сегодняшнего дня посещение МФЦ во всех районах, независимо от цвета зоны, разрешено без предварительной записи, но с обязательным использованием масок. А получить медицинскую помощь теперь можно будет по единым правилам во всех районах региона, независимо от зоны.

«Пациентам необходимо выполнить одно из условий: предоставить справку о заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев, подтвердить прохождение полного курса вакцинации, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста давностью не более 72 часов, или заключение иммунологической комиссии о медотводе», — пояснили в администрации Ленобласти.