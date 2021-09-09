Москва, 9 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что компания из США участвовала в тестировании технологии так называемого умного голосования, которая дает рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определенных кандидатов не от партии власти.

Иван Шилов, ИА REGNUM Итоги голосования

«Вычислены 134 так называемых тестировщика. Это люди, которые тестируют так называемое умное, а на самом деле бездумное голосование. Смысл этого проекта очень простой: человек должен выключить свой мозг и воспользоваться той схемой голосования, которую ему пришлют», — рассказал Андрей Климов журналистам в четверг, 9 сентября.

«Наши специалисты посмотрели. Получается так: источник этих тестировщиков — некий стартап, по крайней мере, засветился источник, он имеет имя Рубанов Роман Викторович. По информации, которую мне передали, это директор по спецпроектам аэрокосмической компании Momentus Space, США. Компания работает с Пентагоном. Ее президентом является бывший сотрудник Пентагона, а исполнительным директором — бывший заместитель министра обороны США», — отметил сенатор.

В свою очередь глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что анализ поступающей в комиссию информации «свидетельствует об усилении попыток внешних сил вовлечь российских граждан в деструктивную деятельность накануне предстоящих 19 сентября выборов».

По его словам, компании США, связанные с военным ведомством, участвуют в финансировании «проекта и приложений для смартфона, с помощью которых зарубежные «доброжелатели» России собираются повлиять на результаты выборов в стране». Речь, в частности, о приложении, «которое подскажет избирателю фамилию кандидата, за которого ему следует проголосовать», — пояснил Андрей Климов.