Сенатор: компания из США участвовала в тестировании «умного голосования»
Москва, 9 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что компания из США участвовала в тестировании технологии так называемого умного голосования, которая дает рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определенных кандидатов не от партии власти.
В свою очередь глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что анализ поступающей в комиссию информации «свидетельствует об усилении попыток внешних сил вовлечь российских граждан в деструктивную деятельность накануне предстоящих 19 сентября выборов».
По его словам, компании США, связанные с военным ведомством, участвуют в финансировании «проекта и приложений для смартфона, с помощью которых зарубежные «доброжелатели» России собираются повлиять на результаты выборов в стране». Речь, в частности, о приложении, «которое подскажет избирателю фамилию кандидата, за которого ему следует проголосовать», — пояснил Андрей Климов.