Джакарта, 9 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5990 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 9 сентября в Индонезии выявили 4 153 355 носителей коронавируса.

За сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 10 650 человек. Всего коронавирусом переболели 3 887 410 жителей Индонезии.

В период с 8 по 9 сентября от COVID-19 умерли 334 человека. Всего эпидемия унесла жизни 138 116 жителей Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 127 829 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, более 700 врачей умерли от COVID-19 за время пандемии в Индонезии.

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