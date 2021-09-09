Манагуа , 9 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Прокуратура Никарагуа выдала ордер на арест и обыск бывшего вице-президента страны Серхио Рамиреса за совершение действий, которые поощряют и разжигают ненависть и насилие. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

В заявлении прокуратуры уточняется, что обвинение также учитывало тот факт, что Рамирес получил денежные средства от Фонда Виолетты Барриос де Чаморро, основные члены совета директоров которого обвиняются в незаконном присвоении, отмывании денег, имущества и активов. Большая часть этих ресурсов предназначалась для финансирования проекта «Programa Medios para Nicaragua», одного из основных проектов организации.

В прокуратуре страны уточнили, что «на практике средства предназначались для целей, отличных от целей Фонда, таких как предоставление финансирования людям и организациям, которые стремились дестабилизировать нормальное экономическое и социальное развитие страны».

Рамирес занимал пост вице-президента республики в период с 1985 года по 1990 год. На данный момент он находится за пределами Никарагуа.