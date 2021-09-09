Новосибирск, 9 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Представители новосибирского управления МЧС РФ во главе с генерал-лейтенантом внутренней службы Виктором Орловым, заместитель губернатора региона Сергей Семка, сотрудники и работники пожарно-спасательных частей области, специального управления МЧС России № 9, спасатели, специалисты областного центра ГОЧС и ПБ и представители других министерств и ведомств сегодня, 9 сентября, возложили цветы к портрету главы МЧС России Евгения Зиничева.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области В память о погибшем Министре МЧС России Евгении Зиничеве

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

«Главное управление МЧС России по Новосибирской области скорбит о трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева, — подчеркнули в ведомстве. — Светлая память о Евгении Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах».

Цветы к Памятнику героям мирного времени, пожарным и спасателям также приносят неравнодушные новосибирцы — в знак уважения и скорби.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в возрасте 55 лет во время арктических учений в Норильске 8 сентября.