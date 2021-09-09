Вашингтон, 9 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Поставки российской нефти в США вырастут в сентябре и октябре из-за последствий урагана «Ида». Об этом сообщают источники агентства Bloomberg.

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Отмечается, что даже через десять дней после того, как ураган «Ида» ушёл на побережье Луизианы, 77% от объёма нефти, добываемой Мексиканском заливе, не извлекается. До «Иды» ни один ураган так сильно не поражал американский энергетический рынок.

Нефтеперерабатывающие заводы в США нередко покупают российский сорт нефти Urals, так как он подобен сортам, которые производят в Мексиканском заливе. На фоне роста спроса увеличивается и цена. Так, 8 сентября котировки Urals поднялись до максимума за семь месяцев и превысили котировки Brent на $1,05 за баррель. До урагана Urals была дешевле Brent на $1,95 за баррель.

Больше нефти понадобится заводам в Луизиане по мере того, как в регионе будут восстанавливать электроснабжение, отмечает издание. Минэнерго США направило производителям топлива 1,8 млн баррелей в кредит, взяв их из стратегических запасов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден ранее заявил, что разрушительный ураган «Ида», обрушившийся на северо-восток страны, доказывает изменение климата на планете.

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