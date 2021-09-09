Москва, 9 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Компании из Германии продолжают инвестировать в Россию, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 9 сентября заявил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инвестиции

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По словам главы палаты, только за первые шесть месяцев 2021 года объем инвестиций из Германии в Россию составил порядка 1,5 млрд долларов США.

«И в последние годы цифры были 3−2,5 млрд евро ежегодно. Немецкий бизнес крепко стоит на российском рынке и уверен в стабильности российского рынка», — сказал Шепп.