Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге выявили 1380 новых носителей коронавирусной инфекцией и госпитализировали с диагнозом COVID-19 в больницы 271 пациента. Это на 50 и 19 человек меньше, соответственно, чем сутками ранее. Такие данные обнародовали 9 сентября в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение реанимации в коронавирусном стационаре в Петербурге

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В настоящее время в коронавирусных стационарах Петербурга находятся 3655 человек, из них в реанимации — 356 человек, на ИВЛ — 137 человек. За сутки из стационаров выписали 278 человек, свободны около 29% коек. Амбулаторно лечатся от ковида 17 866 человек.

Скончались за последние сутки от COVID-19 в Петербурге 27 человек, это на десять случаев меньше, чем сутками ранее. Общее число умерших от этой болезни в регионе достигло 20 904 человек.