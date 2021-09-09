Киев, 9 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию «прекратить демонстрировать мелочность» и «показать свою крутизну на уровне межгосударственных отношений».

Facebook.com/dmytro.kuleba Дмитрий Кулеба

Об этом глава украинской дипломатии заявил на брифинге 9 сентября.

Кулеба считает «трагическими» задержания в Крыму по делу о повреждении газопровода. Дипломат уверен, что эти задержания являются «местью России за успешное проведение Украиной саммита «Крымской платформы».

«Прекратите демонстрировать свою мелочность… Если вы не можете остановить государство Украина в борьбе за Крым и освобождение полуострова, то не надо срываться на невинных людях. Если вы такие крутые, то ответьте нам на уровне межгосударственных отношений, а не низко преследуя невиновных людей», — обратился к России глава МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа неизвестные повредили газопровод в районе поселка Перевальное недалеко от Симферополя. По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции задержали пять человек, которые подозреваются в причастности к повреждению газопровода.

6 сентября Государственный департамент США осудил задержание подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму и призвал российские власти «немедленно освободить их».