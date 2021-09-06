Вашингтон, 6 сентября 2021, 08:26 — REGNUM Государственный департамент Соединенных Штатов осудил задержание в России пятерых подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму. Об этом говорится в заявлении Госдепа, опубликованном 6 сентября в Twitter.
Госдеп призвал российские власти «немедленно освободить их». В заявлении также указывается, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа Вашингтон подтвердили, что «Крым — это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа неизвестные повредили газопровод в районе поселка Перевальное недалеко от Симферополя. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», проводятся следственные мероприятия.
Ранее в Крыму сотрудники полиции задержали пять человек, которые подозреваются в причастности к повреждению газопровода.
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