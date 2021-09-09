Сухум, 9 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Временный запрет в Абхазии деятельности учреждений культуры и ряда других заведений был введён для предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится в комментарии министерства культуры республики, обнародованном пресс-службой ведомства.

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В минкульте отреагировали на открытое письмо Ираклия Хинтбы, гендиректора Русского театра драмы им. Фазиля Искандера к министру культуры республики Агрбе Гудиса. Руководитель театра призывал разрешить жителям страны посещать спектакли и пообещал принять меры профилактики пандемии.

«Министерство культуры не менее заинтересовано в решении данного вопроса и перехода к творческой работе наших коллективов. Надеемся, что в скором времени ситуация улучшится и учреждения культуры вернутся в прежний режим работы», — говорится в сообщении минкульта.

Стоит отметить, что Хинтба обнародовал письмо 3 сентября. Он отмечал, что в Абхазии открылись школы, кроме того, других сферах не соблюдают карантинные ограничения, но театру не разрешают открыться. Гендиректор назвал отношение к учреждениям культуры «откровенным беспределом».