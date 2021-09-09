Финансовый аналитик заявил о гибели американской модели экономики
Москва, 9 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Используемая США модель экономики изжила себя. Такое мнение 9 сентября высказал независимый обозреватель финансовых рынков Крис Скиннер на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
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«Американская модель экономики умерла. Потому что она зависела от акционерного капитала», — сказал Скиннер.
По его словам, в американской модели экономики на первое место ставилось выгода бизнеса, в России же и других странах приоритет отдавался интересам людей.
«Надо думать о равенстве, чтобы все были включены в экономические процессы», — заявил финансовый обозреватель.