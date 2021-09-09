Москва, 9 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Используемая США модель экономики изжила себя. Такое мнение 9 сентября высказал независимый обозреватель финансовых рынков Крис Скиннер на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

США

«Американская модель экономики умерла. Потому что она зависела от акционерного капитала», — сказал Скиннер.

По его словам, в американской модели экономики на первое место ставилось выгода бизнеса, в России же и других странах приоритет отдавался интересам людей.

«Надо думать о равенстве, чтобы все были включены в экономические процессы», — заявил финансовый обозреватель.