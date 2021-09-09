Страсбург, Франция, , 13:31 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) временно запретил властям Литвы высылать пятерых беженцев из Афганистана, которые прибыли в страну с территории Белоруссии. Об этом 9 сентября сообщает Delfi.

ЕСПЧ Espch.ru

По данным ЕСПЧ, граждане Афганистана приехали в Белоруссию в августе и несколько раз пытались попасть в Литву для получения политического убежища. Они утверждают, что бежали от преследований талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Временные меры защиты афганцев действуют до 29 сентября, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев литовские пограничники наблюдают существенный рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Литву и Польшу с территории Белоруссии. Число нелегалов выросло в десятки раз по сравнению с показателями прошлого года. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис вызван искусственно официальным Минском.