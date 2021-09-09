* меджлиса — запрещённая в России организация

Симферополь, , 13:27 — REGNUM Третий апелляционный суд общей юрисдикции проверил законность приговора в отношении председателя запрещенного в РФ «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова, сообщили 9 сентября в пресс-службе суда.

Рефат Чубаров Qypchak

Апелляционные представления прокурора и жалоба защиты Чубарова на приговор Верховного Суда Республики Крым от 1 июня 2021 года были рассмотрены 9 сентября. Сторона защиты просила отменить приговор и отправить уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд.

«По результатам рассмотрения судебная коллегия назначенное Чубарову наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима оставила без изменения. Срок наказания будет исчислен с момента фактического задержания Чубарова. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд признал Чубарова виновным в организации массовых беспорядков в Симферополе 26 февраля 2014 года. В беспорядках участвовали несколько тысяч человек, сторонники Чубарова применяли насилия с использованием заранее приготовленных предметов — палок, древков от флагов, бутылок с жидкостью, раздражающих глаза газов. В результате действий Чубарова пострадали около 40 человек, двое погибли. Сам Чубаров с 22 сентября 2015 года находится в международном розыске. 1 июня 2021 года суд вынес в отношении него заочный приговор.

Об этом: Главу «Меджлиса"* Чубарова заочно осудили в Крыму на шесть лет колонии