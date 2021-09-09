Свердловские власти опровергли введение массовой вакцинации от коронавируса
Екатеринбург, 9 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Свердловский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 не рассматривает вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса, сообщили в департаменте информполитики региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
В департаменте заверили, что оперштабом «не прорабатывается» введение обязательной вакцинации от коронавируса.
«В целом же российское законодательство и до пандемии содержало нормы, позволяющие при необходимости вводить в отношении отдельных профессий», — уточнили в структуре.
В частности, ввести особые меры можно в отношении тех специальностей, чьи представители часто взаимодействуют с другими людьми, добавили в департаменте.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области скончались от коронавируса более 5 тыс. человек.
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