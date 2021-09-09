Сеул, 9 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 9 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

По их словам, с 31 августа по 6 сентября коронавирус был выявлен у 17 человек, среди которых американские военнослужащие и южнокорейские сотрудники баз.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1400.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2049 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 267 470.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 2 тыс. носителей SARS-CoV-2