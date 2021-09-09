На базах США в Южной Корее выявили 17 носителей коронавируса
Сеул, 9 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 9 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
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По их словам, с 31 августа по 6 сентября коронавирус был выявлен у 17 человек, среди которых американские военнослужащие и южнокорейские сотрудники баз.
В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.
Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1400.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2049 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 267 470.
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