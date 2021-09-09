Ташкент, , 13:13 — REGNUM Съезд Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) единогласно утвердил действующего президента страны Шавката Мирзиёева в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства, сообщает 9 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Узбекистан

На съезде Мирзиёев выступил с программной речью, в которой рассказал про будущие планы в качестве президента республики.

В свою очередь председатель партии Актам Хаитов заявил, что УзЛиДеП полностью поддерживает его кандидатуру, пожелав ему успехов на выборах. В ответ Мирзиёев заявил, что это большая честь служить родине.

Согласно закону, выборы президента Узбекистана переносятся с первого воскресенья третей декады декабря на первое воскресенье третей декады октября. В 2021 году дата выпадает на 24 октября 2021 года.