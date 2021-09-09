Джакарта, 9 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что 50,2% медицинских работников получили третью дозу вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы знаем, что вакцина очень важна для поддержания иммунитета врачей и медицинского персонала, которые находятся на передовой в борьбе с COVID-19», — заявил заместитель министра здравоохранения страны Данте Саксоно Харбувоно.

Восточная Ява стала провинцией с наибольшим числом медицинских работников, которым была введена третья доза вакцины.

На сегодняшний день 1,6 млн медицинских работников получили первую дозу вакцины, а 1,5 млн человек получили вторую дозу. Между тем 737 337 человек получили третью дозу вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, более 700 врачей умерли от COVID-19 за время пандемии в Индонезии.