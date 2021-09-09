Баку, 9 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Непривитых от COVID-19 учителей и других работников образования в Азербайджане не будут пускать в учебные заведения. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба минобразования республики.

Цитата из к/ф «Аттестат зрелости». реж. . 1954. СССР Учитель и ученик

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«Не привившихся от коронавируса не допустят к работе в учебных заведениях. Сотрудники всех образовательных учреждений должны принимать активное участие в процессе иммунизации ради здоровья своего и окружающих», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что около 80% работников сферы образования уже прошли вакцинацию, но этот показатель планируется увеличить. Тем, кто имеет противопоказания к прививке от COVID-19, нужно будет предоставить подтверждающие документы.

Стоит отметить, что в Азербайджане учебный год обычно начинается с 15 сентября, но в текущем году будет сделано исключение. Ученики с первого по четвёртый классы пойдут в школы 22 сентября, а с 29 сентября — ученики остальных классов, а также студенты вузов и профтехучилищ.