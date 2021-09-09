Москва, 9 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. На сегодняшний день нет никаких конкретных планов относительно новой встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. Об этом сообщил 9 сентября журналистам сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Цитата из видео. kremlin.ru Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что какие-либо переговоры на этот счёт не ведутся.

«Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет», — уточнил Песков.

Напомним, ранее украинское интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в дипломатических кругах США сообщило о том, что новый саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена может состояться этой осенью, предположительно в октябре. По словам собеседника, Москва и Вашингтон уже ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы новой встречи лидеров.