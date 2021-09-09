Москва, 9 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Набор во вторую фазу испытаний препарата от COVID-19 «Мир-19» завершился. Об этом журналистам заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

«По «Миру-19» завершен набор во вторую фазу клинических исследований. В настоящее время готовится отчет в Минздрав. Мы планируем его сдать во второй половине сентября», — сказала Скворцова.

Она не исключила, что набор материала продолжится, однако, по словам Скворцовой, в ФМБА надеются, что уже имеющиеся данные позволят зарегистрировать «Мир-19».

Глава ФМБА также уточнила, что вторая фаза испытаний препарата будет длиться примерно до конца 2021 года.