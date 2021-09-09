Ереван, , 12:50 — REGNUM В Армению прибыл новый командующий миротворческими силами России в Нагорном Карабахе Михаил Кособоков. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что с Кособоковым провёл встречу министр обороны Армении Аршак Карапетян. Он поздравил нового командующего с назначением и пожелал успехов. На встрече также присутствовали атташе по вопросам обороны посольства РФ в Ереване Игорь Щербаков и командующий 102-й военной базой России в Гюмри Дмитрий Овчаров.

Ранее Кособоков был командующим 58-й общевойсковой армией в Южном военном округе МО РФ, а также руководил российской военной базой в Абхазии.

Стоит отметить, что ранее командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе был Рустам Мурадов. Он занимал эту должность с ноября 2020 года.

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