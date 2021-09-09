Джакарта, 9 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Более 700 врачей умерли от COVID-19 за время пандемии в Индонезии, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В индонезийской ассоциации врачей отметили, что в августе от COVID-19 умерли 72 человека. Всего за время пандемии умерли 730 человек. Наибольшее количество смертей зарегистрировано в провинции Восточная Ява. Там от COVID-19 умерли 165 врачей.

«Самая высокая смертность среди врачей приходится на возрастную группу 56−60 лет», — заявили в индонезийской ассоциации врачей.

Кроме того, 84% умерших врачей составляли мужчины и 16% — женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии выразил свою признательность и благодарность спортсменам и тренерам, которые выиграли различные медали на Олимпийских играх в Токио.